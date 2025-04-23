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Участок трассы М-4 в Ростовской области перекрыли до 8 мая

Ограничение для водителей ввели на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области до 8 мая 2025 года будет перекрыт участок трассы М-4 «Дон» с 1023 по 1007 км. Об этом сообщают в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, в указанный период на правой полосе в северном направлении будут выполнять погрузку и разгрузку бетонных блоков, заготовленных для дальнейших дорожных работ.

Водителей просят помнить о временном ограничении и заранее планировать свои маршруты. Также владельцев авто и мототранспорта предупредили о тумане по ночам и утром 24 и 25 апреля.