Участок трассы М-4 в Ростовской области перекрыли до 8 мая

В Ростовской области до 8 мая 2025 года будет перекрыт участок трассы М-4 «Дон» с 1023 по 1007 км. Об этом сообщают в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, в указанный период на правой полосе в северном направлении будут выполнять погрузку и разгрузку бетонных блоков, заготовленных для дальнейших дорожных работ.
Водителей просят помнить о временном ограничении и заранее планировать свои маршруты. Также владельцев авто и мототранспорта предупредили о тумане по ночам и утром 24 и 25 апреля.