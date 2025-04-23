Правила охраны труда работ на высоте изменены в Беларуси после случаев гибели

В Беларуси приняты новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Правила охраны труда при работе на высоте изменены соответствующим постановлением Минтруда и соцзащиты (№ 11 от 6 февраля 2025-го). Это касается организации и выполнения работ на высоте, в том числе в безопорном пространстве, когда применяется система канатного доступа.
При этом основные корректировки правил связаны с критериями отнесения работ к работам на высоте, подходов к их организации на основании профессиональных рисков, применения средств защиты от падений, систем обеспечения безопасности и регулирования норм безопасной обрезки и обработки деревьев. Нормы также гармонизировали с законодательством России. Например, по одному из критериев к работам на высоте отнесли работы на высота 1,8 метра, ранее это было 1,3 метра.
Среди новаций также — прохождение обучения по охране труда при работе на высоте, что будет зависеть от характера и сложности таких работ. Например, работников для допуска к строительным и строительно-монтажным работам на высоте, в том числе по наряду-допуску на работах повышенной опасности, разделили на три группы. Обучать их будут в объеме требований, входящих в их обязанности.
Еще правила установили требования к система безопасности: удерживающей системе, системе позиционирования, страховочной системе, системе спасения и эвакуации, системе канатного доступа.
— В связи с необходимостью корректировки ряда нормативных правовых актов, реализации иных мероприятий в организациях правила вступят в силу через год после официального опубликования, — прокомментировали в Минтруда.
Ранее правоохранители и СК сообщали о случаях травмирования и гибели белорусов при падении с высоты. Так, в Минске рабочий упал в шахту с седьмого этажа на стройке в «Северном береге». А в январе монтажник сорвался с высоты и погиб при строительстве дома в «Минск-Мире». И мы писали, что в Могилеве молодой мужчина погиб на кладбище, сорвавшись с 15-метровой высоты.
Тем временем эпидемиологи сказали о массовом вылете мошкары в Беларуси после жары в апреле: «Токсическое действие их слюны вызывает сильную аллергию».