Правила охраны труда работ на высоте изменены в Беларуси после случаев гибели

Среди новаций также — прохождение обучения по охране труда при работе на высоте, что будет зависеть от характера и сложности таких работ. Например, работников для допуска к строительным и строительно-монтажным работам на высоте, в том числе по наряду-допуску на работах повышенной опасности, разделили на три группы. Обучать их будут в объеме требований, входящих в их обязанности.