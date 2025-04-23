Житель Свердловской области выиграл в лотерею три миллиона рублей

Житель Свердловской области 22 апреля 2025 года выиграл суперприз — более трех миллионов рублей — в 151182-м тираже государственной лотереи «Рапидо Старт».
Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр, возможно, он или она даже еще не знает о своем везении.
«Известно лишь, что житель Свердловской области купил билет в мобильном приложении “Столото”, а к победе его привели числа 5, 14, 7, 17, 13, 20, 15, 16 в первом поле билета и 3 — во втором», — рассказали в пресс-службе «Столото».