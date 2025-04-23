Депутаты Приморья вводят ответственность за граффити на фасадах домов

В среду, 23 апреля, депутаты Законодательного собрания Приморского края рассмотрели в первом чтении законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за несвоевременное удаление граффити с фасадов зданий. Поправки предлагают штрафовать не только авторов самовольно нанесённых надписей, но и владельцев или арендаторов, если они не принимают мер по очистке своих объектов.
Для юридических лиц размер штрафа может составить от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 20 тысяч, для физических лиц — от 2 до 5 тысяч рублей.
Обсуждение этого положения вызвало заметные сомнения у части депутатов и предпринимателей. Было отмечено, что в результате наказание понесёт не тот, кто нанёс рисунок, а собственник здания, который не успел или не смог оперативно удалить граффити. Некоторые депутаты подчеркнули, что владельцы зданий зачастую вынуждены регулярно закрашивать новые надписи, однако не всегда способны предотвратить их появление — к каждому объекту невозможно приставить отдельного сотрудника.
В ходе обсуждения звучали мнения, что такая мера может стать дополнительной нагрузкой для управляющих компаний, предпринимателей и жильцов многоквартирных домов, ведь ответственность за внешний вид фасада возлагается именно на них. При этом отмечалось, что инициатива направлена прежде всего на борьбу с наркограффити и поддержание порядка в городской среде, однако требует доработки и баланса между интересами собственников и необходимостью поддерживать чистоту.
Глава профильного комитета сообщил, что по итогам первого чтения планируется доработать законопроект с учётом поступивших замечаний. Для этого будет создана рабочая группа, куда смогут войти все заинтересованные стороны, чтобы внести предложения и уточнения по спорным вопросам.