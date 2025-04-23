Депутаты Приморья вводят ответственность за граффити на фасадах домов

В ходе обсуждения звучали мнения, что такая мера может стать дополнительной нагрузкой для управляющих компаний, предпринимателей и жильцов многоквартирных домов, ведь ответственность за внешний вид фасада возлагается именно на них. При этом отмечалось, что инициатива направлена прежде всего на борьбу с наркограффити и поддержание порядка в городской среде, однако требует доработки и баланса между интересами собственников и необходимостью поддерживать чистоту.