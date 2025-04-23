Едем на дачу: сколько нижегородцы тратят на свои огороды

Собственно, подобные тенденции были и в прошлом году. Аналитики онлайн-платформы «Авито» отмечали тогда: продажи бархатцев в 2024 году выросли в шесть раз, баклажанов — в пять раз, а помидоры — в четыре раза. При этом наиболее значительные объёмы продаж на платформе пришлись на клубнику — 22%, петунии — 11% и розы — 10%.