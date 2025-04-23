Едем на дачу: сколько нижегородцы тратят на свои огороды

Из-за ранней и тёплой весны нижегородцы в этом году раньше обычного стали покупать рассаду, землю, инвентарь для сада и удобрения. С начала года россияне на 17% увеличили траты на садовые и дачные принадлежности. При этом число приобретений для сада и дачи выросло на 18%. Что пользовалось особым спросом и какие услуги спешат предложить дачникам?
Огурцы и петуньи бьют рекорды.
Несмотря на то, что покупать принадлежности для сада мы стали чаще, средний чек, по данные аналитиков «Почта Банка», не изменился и составил чуть больше 600 рублей.
Такую тенденцию специалисты связывают с тем, что на рынке выросло число отечественных производителей с оптимальными ценами на продукцию растениеводства и семеноводства в отличие от дорожающих из года в год импортных аналогов.
Больше всего на данный момент пользуются спросом инвентарь для сада и огорода, саженцы деревьев и кустарников, растения в горшках, семена и луковицы цветов, а также удобрения и пестициды. Кроме того, россияне всё больше проводят времени на даче, что обусловило рост затрат на сопутствующие товары.
Ещё один интересный момент — чек у женщин на 39% ниже, чем у мужчин. И всё потому, что пока дамы покупают недорогие семена, мужчины берут дорогостоящую садовую технику и инвентарь.
Если говорить про семена овощей и трав, то самые популярные — огурцы, томаты, кориандр и укроп. Среди цветов наибольшим спросом пользуются петунии, львиный зев и бархатцы.
Собственно, подобные тенденции были и в прошлом году. Аналитики онлайн-платформы «Авито» отмечали тогда: продажи бархатцев в 2024 году выросли в шесть раз, баклажанов — в пять раз, а помидоры — в четыре раза. При этом наиболее значительные объёмы продаж на платформе пришлись на клубнику — 22%, петунии — 11% и розы — 10%.
В Роскачестве отмечали, что кроме популярных саженцев и семян увеличилась и частота покупок садового инвентаря: тачки и тележки приобретали чаще на 10%, лопаты — на 8%, мётлы — на 7%.
Чего изволите.
Тенденции этого года в полном объёме только предстоит оценить, мы лишь в начале дачного сезона. Но о количестве услуг, которые предлагают дачникам, а главное, о расценках на них уже можно судить.
Начало весны — время весьма популярное для работ по приведению домов в порядок. По данным «Авито», спрос на отделку деревянных домов и саун, а также на строительство бань и веранд вырос на 32% и 41% соответственно. Спрос на фасадные работы увеличился в два раза (94%) по сравнению с февралём, на кровельные работы — на 78%.
Ещё один весенний тренд — возведение домов под ключ. В марте 2025 года заказы на строительство таких объектов увеличились на 39%.
Кроме этого нижегородским дачникам предлагают заказать ремонт теплиц из поликарбоната. Замена одного листа обойдётся от 3000 до 5500 рублей. Есть предложения по бурению скважин воды — от 20 тысяч рублей, установка забора — от 5000 рублей за погонный метр. Можно заказать и спил дерева — цена стартует от 2500 рублей.
Уже буквально через несколько недель спрос сместится в сторону услуг по укладке газона, покосу травы, стрижке кустарников и обработке от сорняков.
Нижегородцы всё чаще рассматривают дачу исключительно для отдыха, полагая, что каждый должен заниматься своим делом. Поэтому при возможности заказывают услуги у профессионалов.