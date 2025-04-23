Тольяттинский «Акрон» хочет выкупить защитника Р. Фернандеса

25-летний боливиец пополнил состав «красно-черных» осенью прошлого года. Пока принадлежит ФК «Боливар Ла-Пас».
Защитник находится в аренде в «Акроне» с сентября 2024-го. Соглашение действует до конца июня 2025-го. Роберто Фернандес поучаствовал в 18 матчах, сделал одну голевую передачу и заработал три желтые карточки.
Ранее выступал за калининградскую «Балтику» и испанский «Культураль Леонеса», а также «Боливар Ла-Пас» и «Блуминг». При этом тольяттинцы хотят выкупить футболиста и надеются на него в следующем сезоне, пишет «Евро-Футбол. Ру».
Недавно писали, что «Акрон» и «Крылья Советов» попали в топ-8 команд Российской Премьер-лиги по ожидаемым голам в 25-м туре.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!