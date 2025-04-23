Тольяттинский «Акрон» хочет выкупить защитника Р. Фернандеса

Ранее выступал за калининградскую «Балтику» и испанский «Культураль Леонеса», а также «Боливар Ла-Пас» и «Блуминг». При этом тольяттинцы хотят выкупить футболиста и надеются на него в следующем сезоне, пишет «Евро-Футбол. Ру».