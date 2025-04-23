Выявлены генетические механизмы наследования тревожности

В институте пояснили, что таким образом можно говорить не про одно качество, интенсивность проявления которого меняется, а о трех разных свойствах психики, которые во многом определяются разными генными сетями. И в зависимости от этого очень сильно отличается модель поведения в стрессовых условиях. В случае возникновения опасности обладатель высокой личностной тревожности снижает активность и старается избегать источника опасности. А те, у кого тревожность низкая — напротив, могут двигаться навстречу опасности, как-то приспосабливаясь к изменившимся условиям. И хотя, на первый взгляд, кажется, что первая стратегия более надежна с точки зрения выживаемости, это не совсем так.