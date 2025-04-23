Полузащитник «Акрона» С. Бакаев высказался о результатах клуба в этом сезоне РПЛ

Сам Солтмурад Бакаев присоединился к «красно-черным» в июле прошлого года. Соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2025-го. Всего сыграл в 25 матчах, забил три гола, трижды ассистировал и получил столько же «горчичников».