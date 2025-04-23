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Полузащитник «Акрона» С. Бакаев высказался о результатах клуба в этом сезоне РПЛ

25-летний футболист волжан заявил, что хотел бы видеть команду на более высокой позиции в таблице.

25-летний футболист волжан заявил, что хотел бы видеть команду на более высокой позиции в таблице.

Подопечные Заура Тедеева идут на девятом месте в чемпионате с 28 очками. 19 апреля уступили «Спартаку» в Самаре — 2:3 (12+), а до этого взяли вверх над воронежским «Факелом» дома — 1:0 (12+).

Сам Солтмурад Бакаев присоединился к «красно-черным» в июле прошлого года. Соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2025-го. Всего сыграл в 25 матчах, забил три гола, трижды ассистировал и получил столько же «горчичников».

«Результаты команды будем оценивать после 30-го тура. Если говорить о нашем положении в таблице, хотели бы выше. Чем выше, тем лучше», — сказал полузащитник «Чемпионату».

Ранее сообщали, что «Акрон» хочет выкупить у боливийского коллектива защитника Роберто Фернандеса.

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