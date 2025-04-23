«Вблизи плотины установят фотоловушки». Минская милиция ищет поджигателя бобровой плотины

Миронович также напомнил, что все леса Боровлянского спецлесхоза — первой категории, что относит их к особо охраняемым рекреационно-оздоровительным лесам. Кроме того, сейчас в Минском районе установлен третий класс пожароопасности, ограничивающий посещение лесов.