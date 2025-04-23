«Вблизи плотины установят фотоловушки». Минская милиция ищет поджигателя бобровой плотины

В Минском районе милиция ищет поджигателя бобровой плотины, пишет БелТА.
Пожар произошел на территории Боровлянского спецлесхоза рядом с деревней Воловщина. Так, 21 апреля примерно в 10.00 часов сотрудниками лесной охраны было ликвидировано возгорание бобровой плотины. При обследовании места возгорания специалисты обнаружили части обгоревшей автомобильной покрышки.
— Предварительная версия произошедшего — преднамеренный поджог, — прокомментировал директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович.
Милиция проводит проверку и ищет поджигателя. Отмечается, что огонь повредил верхнюю часть бобровой хатки, а ее нижняя часть уцелела. Животные тоже, скорее всего, спаслись.
— Скорее всего бобры отстроят поврежденную плотину. Однако человек не должен таким варварским способом вмешиваться в природу, — подчеркнули в лесхозе.
Миронович также напомнил, что все леса Боровлянского спецлесхоза — первой категории, что относит их к особо охраняемым рекреационно-оздоровительным лесам. Кроме того, сейчас в Минском районе установлен третий класс пожароопасности, ограничивающий посещение лесов.
Место близи бобровой плотины решено взять под особый контроль, установив вблизи фотоловушки.
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