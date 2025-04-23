Ремонт четырех участков водовода провели под Таганрогом, работы еще не завершены

— Ремонт заключительного участка трубопровода находится на финальной стадии: ночью был выполнен демонтаж поврежденного участка и запорной арматуры. Начали монтаж новой трубы. После завершения работ система подачи воды на очистные сооружения начнет заполняться водой, — написала в Telegram глава Таганрога Светлана Камбулова.