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Ремонт четырех участков водовода провели под Таганрогом, работы еще не завершены

Утром 23 апреля власти Таганрога сообщили о финальных работах на Донском водоводе.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты МУП «Управление “Водоканал” Таганрога завершили ремонт четырех участков Донского технического водовода в районе села Самбек и хутора Недвиговка. Утром 23 апреля работы еще ведутся на заключительном участке трубопровода, сообщают местные власти.

— Ремонт заключительного участка трубопровода находится на финальной стадии: ночью был выполнен демонтаж поврежденного участка и запорной арматуры. Начали монтаж новой трубы. После завершения работ система подачи воды на очистные сооружения начнет заполняться водой, — написала в Telegram глава Таганрога Светлана Камбулова.

Добавим, из-за ограничения водоснабжения временно не работают девять школ и десять детских садов.