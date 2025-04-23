Ремонт четырех участков водовода провели под Таганрогом, работы еще не завершены

Специалисты МУП «Управление “Водоканал” Таганрога завершили ремонт четырех участков Донского технического водовода в районе села Самбек и хутора Недвиговка. Утром 23 апреля работы еще ведутся на заключительном участке трубопровода, сообщают местные власти.
— Ремонт заключительного участка трубопровода находится на финальной стадии: ночью был выполнен демонтаж поврежденного участка и запорной арматуры. Начали монтаж новой трубы. После завершения работ система подачи воды на очистные сооружения начнет заполняться водой, — написала в Telegram глава Таганрога Светлана Камбулова.
Добавим, из-за ограничения водоснабжения временно не работают девять школ и десять детских садов.