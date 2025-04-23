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Реконструкцию улицы Пугачева в Уфе завершат к сентябрю этого года

Сегодня там обустраивают коммуникации.

Источник: Центр организации дорожного движения РБ

Власти Уфы сообщили о сроках завершения реконструкции улицы Пугачева. По словам начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии города Константина Паппе, сдать улицу планирует в сентябре этого года. Об этом он сообщил на брифинге в эфире телеканала БСТ.

Сегодня здесь обустраивают коммуникации. На участке от Бельской до Сочинской сооружают водоотводные лотки и пескоуловители, а от Бельской до транспортной развязки на пересечении улиц Пугачева и Генерала Рыленко — водопровод и земляное полотно.

По словам Паппе, из-за паводка карьеры затоплены и не завозят песчано-гравийную смесь для устройства основания дорожных одежд.

«К этим работам планируем приступить через две недели», -добавил начальник Управления.