Реконструкцию улицы Пугачева в Уфе завершат к сентябрю этого года

Власти Уфы сообщили о сроках завершения реконструкции улицы Пугачева. По словам начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии города Константина Паппе, сдать улицу планирует в сентябре этого года. Об этом он сообщил на брифинге в эфире телеканала БСТ.