ХабАвиа будет чаще летать в Херпучи и Аян на север Хабаровского края

«Хабаровские авиалинии» открыли продажу билетов на май в Херпучи и Аян и обратно. В последний весенний месяц перевозчик будет чаще выполнять рейсы в этих направлениях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«ХабАвиа» открыла продажу билетов на субботние дни в мае на рейсы 409 и 410 из Хабаровска в Херпучи и обратно. Авиакомпания будет выполнять перелёты на этом направлении по средам и субботам на самолете L-410.
Время вылета из Хабаровска в 10:10, из Херпучей — в 14:20.
Открыта продажа билетов и на рейсы 403 и 404 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян и в обратном направлении по средам мая.
Приобрести билеты можно в кассах и на сайте авиакомпании. Они также доступны в точках продаж и на интернет-ресурсах агентств.