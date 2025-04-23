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ХабАвиа будет чаще летать в Херпучи и Аян на север Хабаровского края

Авиакомпания в мае увеличит частотность рейсов.

Источник: AP 2024

«Хабаровские авиалинии» открыли продажу билетов на май в Херпучи и Аян и обратно. В последний весенний месяц перевозчик будет чаще выполнять рейсы в этих направлениях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«ХабАвиа» открыла продажу билетов на субботние дни в мае на рейсы 409 и 410 из Хабаровска в Херпучи и обратно. Авиакомпания будет выполнять перелёты на этом направлении по средам и субботам на самолете L-410.

Время вылета из Хабаровска в 10:10, из Херпучей — в 14:20.

Открыта продажа билетов и на рейсы 403 и 404 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян и в обратном направлении по средам мая.

Приобрести билеты можно в кассах и на сайте авиакомпании. Они также доступны в точках продаж и на интернет-ресурсах агентств.