Куба с 1 июля вводит электронные визы. Но для белорусов есть нюанс

Однако, как пояснили в посольстве, есть нюанс, касающийся белорусских туристов. Белорусы могут находиться на Кубе без визы до 30 дней, что предусмотрено межправительственным белорусско-кубинским соглашением о взаимных безвизовых поездках. Таким образом, вводимые с электронной визой новшества не касаются белорусских туристов, которые по-прежнему могут посещать Кубу без визы на период до 30 дней.