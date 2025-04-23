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Куба с 1 июля вводит электронные визы. Но для белорусов есть нюанс

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Куба с 1 июля вводит электронные визы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве страны в Беларуси.

В настоящее время электронная виза действует наравне с обычным въездным документом. А с 1 июля туристы смогут попасть на Кубу только по электронной визе. По мнению кубинской стороны, новшество позволит упростить пересечение границы.

Однако, как пояснили в посольстве, есть нюанс, касающийся белорусских туристов. Белорусы могут находиться на Кубе без визы до 30 дней, что предусмотрено межправительственным белорусско-кубинским соглашением о взаимных безвизовых поездках. Таким образом, вводимые с электронной визой новшества не касаются белорусских туристов, которые по-прежнему могут посещать Кубу без визы на период до 30 дней.