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В Ростовской области пройдут ливни с грозами, объявлено штормовое предупреждение

В Ростовской области ожидаются грозовые ливни и ветер до 20−22 м/с.

Источник: Комсомольская правда

Местами по Ростовской области до конца суток 23 апреля, а также ночью и днем 24 апреля ожидаются ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20−22 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Спасатели просят всех быть внимательными и осторожными во время стихии.

Пережидать непогоду лучше в помещениях. При этом, если дождь и ветер застанут на улице, нельзя стоять рядом с деревьями, легкими мачтами и раскачивающимися вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электричества в домах нужно отключать всю технику. Попросить о помощи при любых происшествиях можно по номерам «101» или «112».