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Лукашенко направил соболезнования из-за теракта с жертвами в Индии

Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Индии.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко направлены соболезнования в связи с терактом, произошедшим в Индии, сообщила пресс-служба президента.

Белорусским лидером направлены соболезнования в адрес президента Индии Драупади Мурмы и премьер-министра страны Нарендры Моди. Известно, что теракт вблизи города Пахалгам привел к многочисленным человеческим жертвам. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь категорически осуждает ужасный теракт.

— Нет никакого объяснения и оправдания этому варварскому преступлению, — заявил глава республики.

Александр Лукашенко от своего имени, а также от имени белорусского народа выразил слова глубокого соболезнования семьям погибших и всему дружественному народу Индии, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Тем временем в Минске водитель фуры устроил ДТП, почувствовав себя плохо за рулем.

А Минская милиция ищет поджигателя бобровой плотины: «Вблизи плотины установят фотоловушки».

Еще МВД сказало о ситуации с мигрантами в Беларуси: «Под строгим контролем милиции». И также МВД прокомментировало жесткий конфликт марокканцев в Гомеле.