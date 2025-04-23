Лукашенко направил соболезнования из-за теракта с жертвами в Индии

Президентом Беларуси Александром Лукашенко направлены соболезнования в связи с терактом, произошедшим в Индии, сообщила пресс-служба президента.
Белорусским лидером направлены соболезнования в адрес президента Индии Драупади Мурмы и премьер-министра страны Нарендры Моди. Известно, что теракт вблизи города Пахалгам привел к многочисленным человеческим жертвам. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь категорически осуждает ужасный теракт.
— Нет никакого объяснения и оправдания этому варварскому преступлению, — заявил глава республики.
Александр Лукашенко от своего имени, а также от имени белорусского народа выразил слова глубокого соболезнования семьям погибших и всему дружественному народу Индии, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Тем временем в Минске водитель фуры устроил ДТП, почувствовав себя плохо за рулем.
А Минская милиция ищет поджигателя бобровой плотины: «Вблизи плотины установят фотоловушки».
Еще МВД сказало о ситуации с мигрантами в Беларуси: «Под строгим контролем милиции». И также МВД прокомментировало жесткий конфликт марокканцев в Гомеле.