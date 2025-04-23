Девушка рвалась к пилотам и пыталась открыть дверь самолёта во время полёта до Иркутска

В полицию аэропорта Иркутска сообщили, что на самолёте рейса «Хабаровск-Иркутск» пассажирка ведёт себя неадекватно. 23-летняя девушка пыталась пройти в кабину пилотов и открыть дверь самолёта во время полёта. На просьбы экипажа успокоиться она не реагировала, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) транспортной полиции Прибайкалья.