Назван срок окончания реконструкции улицы Пугачева в Уфе. О нем во время брифинга на телеканале БСТ рассказал глава Управления по строительству и ремонту дорог Уфы Константин Паппе.
По словам чиновника, основные работы должны быть завершены в течении нескольких месяцев — к сентябрю. В настоящее время на участке от улицы Бельской до Сочинской ведется монтаж водоотводных лотков и пескоуловителей, а на отрезке до транспортной развязки с улицей Генерала Рыленко — укладка водопровода и формирование земляного полотна.
Паппе отметил, что из-за паводковой ситуации возникли временные сложности с поставками песчано-гравийной смеси из затопленных карьеров. К работам по устройству дорожного основания планируется приступить через две недели, когда ситуация нормализуется.
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