Назван срок окончания реконструкции улицы Пугачева в Уфе

По словам чиновника, основные работы должны быть завершены в течении нескольких месяцев — к сентябрю. В настоящее время на участке от улицы Бельской до Сочинской ведется монтаж водоотводных лотков и пескоуловителей, а на отрезке до транспортной развязки с улицей Генерала Рыленко — укладка водопровода и формирование земляного полотна.