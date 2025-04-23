Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Варакушка вернулась в Петербург из экваториальной Африки

В Петербург из экваториальной Африки вернулась варакушка.

Источник: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Станислав Крутоверцев)

Птицу заснял фотограф дикой природы Станислав Крутоверцев на юго-западе города, сообщил 23 апреля биолог Павел Глазков.

В кадр попал самец, он прилетел и сразу начал петь свою весеннюю песню. Природа одарила пернатого не только ярким одеянием, но и хорошими вокальными данными.

Птица является пересмешником, т. е. мастерски копирует голоса других пернатых. При этом собирает заимствованные звуки в единую песню. По одной из версий название птицы произошло от старорусского слова «варакать», т. е. подражать, дразнить.

Павел Глазков
биолог

Самки вернутся с юга через несколько недель. Варакушка занесена в Красную книгу Петербурга.