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Нарышкин назвал акцию «Диктант Победы» всенародным проектом

Нарышкин: «Диктант Победы» стал неотъемлемой частью празднования 9 Мая.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Международная акция «Диктант Победы» стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«Главная цель диктанта была и остается неизменной. Она состоит в том, чтобы отстаивать историческую правду, формировать у наших граждан и у граждан других стран твердые знания о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне и побуждать участников акции расширять свой исторический кругозор», — сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной предстоящему диктанту.

«В последние годы “Диктант Победы” стал настоящим всенародным проектом и превратился в неотъемлемую часть празднования нашего самого дорогого, самого главного праздника — Дня Победы», — подчеркнул он.