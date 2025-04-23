Нарышкин назвал акцию «Диктант Победы» всенародным проектом

«Главная цель диктанта была и остается неизменной. Она состоит в том, чтобы отстаивать историческую правду, формировать у наших граждан и у граждан других стран твердые знания о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне и побуждать участников акции расширять свой исторический кругозор», — сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной предстоящему диктанту.