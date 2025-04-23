Нарышкин назвал акцию «Диктант Победы» всенародным проектом

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Международная акция «Диктант Победы» стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
«Главная цель диктанта была и остается неизменной. Она состоит в том, чтобы отстаивать историческую правду, формировать у наших граждан и у граждан других стран твердые знания о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне и побуждать участников акции расширять свой исторический кругозор», — сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной предстоящему диктанту.
«В последние годы “Диктант Победы” стал настоящим всенародным проектом и превратился в неотъемлемую часть празднования нашего самого дорогого, самого главного праздника — Дня Победы», — подчеркнул он.