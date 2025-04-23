«Диктант Победы» пройдет в более чем 90 странах

«Символично и то, что в этом году дата проведения диктанта, 25 апреля, выпадает на 80-летие знаменательной встречи на Эльбе, встречи солдат и офицеров Красной Армии с союзниками по антигитлеровской коалиции. Этот исторический эпизод олицетворяет собой единство свободных народов, неприемлющих нацизм и борющихся с нацизмом плечом к плечу. И сегодня Россия тоже объединяет вокруг себя множество людей доброй воли», — сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной предстоящему диктанту.