«Диктант Победы» пройдет в более чем 90 странах

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Международная акция «Диктант Победы» в 2025 году пройдет в более чем 90 странах, сообщил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
«Символично и то, что в этом году дата проведения диктанта, 25 апреля, выпадает на 80-летие знаменательной встречи на Эльбе, встречи солдат и офицеров Красной Армии с союзниками по антигитлеровской коалиции. Этот исторический эпизод олицетворяет собой единство свободных народов, неприемлющих нацизм и борющихся с нацизмом плечом к плечу. И сегодня Россия тоже объединяет вокруг себя множество людей доброй воли», — сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной предстоящему диктанту.
«И в этой связи хочу подчеркнуть, что задания диктанта, переведенные на 10 иностранных языков, будут выполняться в более чем 90 странах мира, тем самым отдавая дань памяти великому поколению победителей», — отметил Нарышкин.