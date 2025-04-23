В Волгограде открывается парк динозавров с раскопками

В Волгограде приступили к реализации необычного проекта — созданию музея археологии прямо под открытым небом. Уже начались подготовительные мероприятия неподалеку от закрытого автодрома на территории ЦПКиО.
Директор главного парка города Андрей Еркин рассказал, что главной особенностью будущего комплекса станет экспозиция крупных реалистичных фигур динозавров, первые экземпляры которых уже установлены в парковой зеленой зоне.
Новый проект предполагает организацию ряда увлекательных площадок для посетителей всех возрастов.
— Здесь появится специализированная зона для настоящих археологических раскопок, где гости смогут почувствовать себя настоящими исследователями прошлого, изучив копии ископаемых останков и скелетов древнейших животных, — отметил Еркин.
Большое значение также уделяется образовательному аспекту: планируется проведение открытых лекций и познавательных экспозиций, организованных при активном содействии ведущих ученых региона.
Организаторы проекта подчеркивают свою цель — привлечь молодое поколение к изучению богатой истории Волгоградской области с помощью современных методов подачи материала. К разработке программы привлекаются авторитетные ученые-палеонтологи, преподаватели Волжского филиала Волгоградского государственного университета и члены Волго-Донской Ассоциации археологов.
В будущем посетители музея смогут увидеть подлинные артефакты, найденные в ходе археологических исследований на территории региона.