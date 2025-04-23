Этот День Победы. Куда сходить в Волгограде в майские праздники

На данный момент такие звания носят также станица Клетская, города Котельниково и Серафимович, но уже 25 апреля все может измениться: в облдуме обсудят инициативу губернатора о присвоении такого звания рабочим поселкам Октябрьский и Светлый Яр, а также городам Камышин и Суровикино.