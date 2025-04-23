Этот День Победы. Куда сходить в Волгограде в майские праздники

Больше тысячи мероприятий запланированы в Волгоградской области в канун Дня Победы. Знаменательную дату будут отмечать во всех городах и районах региона. Подробности выяснял vlg.aif.ru.
И глава с главой говорит.
Масштабное мероприятие — Международный патриотический форум Союзного государства России и Белоруссии «Великое наследие — общее будущее» — состоится уже на днях. 28 и 29 апреля в связи с событием не будет работать для посетителей музей-панорама «Сталинградская битва».
В рамках форума поговорят о патриотическом воспитании молодежи, обсудят вопросы сохранения исторической памяти. Участие в нем примут эксперты и ученые, журналисты и общественники, члены парламентских делегаций и гости из разных стран.
Ожидается приезд глав двух государств. Президент Беларуси Александр Лукашенко уже подтвердил, что собирается встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным в Волгограде.
Попасть на мероприятие рядовые волгоградцы не смогут, но не исключено, что будет вестись трансляция, а самые горячие новости будут появляться в Telegram.
Рубежи Сталинградской доблести.
На 2 мая в Городище запланировано торжественное открытие памятного знака «Рубеж Сталинградской доблести». Почетное звание райцентру присвоили в 2024 году. Так на региональном уровне решено отмечать населенные пункты, где во время Сталинградской битвы особое мужество и массовый героизм проявили советские воины.
Попасть в райцентр из региональной столицы легко: туда регулярно ходят маршрутные такси из разных районов мегаполиса.
На данный момент такие звания носят также станица Клетская, города Котельниково и Серафимович, но уже 25 апреля все может измениться: в облдуме обсудят инициативу губернатора о присвоении такого звания рабочим поселкам Октябрьский и Светлый Яр, а также городам Камышин и Суровикино.
Если депутаты проголосуют «за», Камышин станет первым населенным пунктом, удостоенным звания «Рубеж Сталинградской доблести» за героический и самоотверженный труд мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, которые бесперебойно выпускали продукцию для фронта.
Бронепоезд войск НКВД.
В субботу, 3 мая на Мамаевом кургане состоится концерт-посвящение участников всероссийского фестиваля духовых оркестров «Кубок Сталинграда». Награждение победителей и гала-концерт можно будет увидеть вечером того же дня на центральной набережной — мероприятие пройдет в амфитеатре.
В воскресенье нижнюю террасу набережной отдадут в распоряжение легкоатлетов — здесь пройдет забег. А в филармонии также 4 мая выступит Волгоградский академический симфонический оркестр с концертом «Музыка Великой Победы».
Также в первые дни мая в областном центре откроют новые мемориалы.
На центральной набережной волгоградцы и гости города смогут увидеть экспозицию «Бронепоезд войск НКВД», разместившуюся под открытым небом неподалеку от памятника «Гаситель». Она посвящена памяти воинов-железнодорожников, сражавшихся в годы ВОВ и включает в себя бронетехнику, которую региону передала РЖД.
У подножия главной высоты России в эти же дни откроется мемориальная зона, посвященная «Рубежам Сталинградской доблести». А на самом Мамаевом кургане — памятный знак, посвященный защитникам Сталинграда из Свердловской области.
Высший пилотаж.
С 5 по 9 мая продемонстрируют свое мастерство летчики проекта «Русские авиационные гонки».
Во Всероссийских соревнованиях по высшему пилотажу на реактивных самолетах на Кубок Великой Победы примут участие лучшие летчики из Москвы, Калуги и Крыма. Зрители увидят в их исполнении петлю Нестерова, переворот на горке, три четверти петли, вертикальную восьмерку и другие фигуры высшего пилотажа.
Тренировочные полеты запланированы на 5 и 6 мая. 7 мая поклонников авиаспорта будут ждать 7 мая в Среднеахтубинском районе на территории Центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» — здесь пройдет соревновательный день.
Показательные полеты над акваторией Волги планируются в течение трех дней — 7, 8 и 9 мая. В канун Дня Победы состоится награждение победителей и будет представлено авиационное шоу пилотажной группы «Звезда». А 9-го числа летчики будут участвовать в параде Победы.
Парад и «Бессмертный полк».
Также в праздничные дни горожанам и гостям региональной столицы будет доступно аудиовизуальное представление «Свет Великой Победы». В течение трех дней предусмотрено по несколько показов, подробное расписание vlg.aif.ru опубликует позже.
Ретропоезд «Воинский эшелон» прибудет в Волгоград 6 мая, но сначала посетит станцию Максима Горького в Советском районе, а на центральном вокзале его гудок раздастся 8-го числа. Полное расписание — по ссылке.
9 мая к Мамаеву кургану будет приковано внимание всей страны — здесь состоится возложение венков и цветов. А на площади Павших борцов стартует военный парад, где механизированную колонну возглавит легендарный «Т-34».
Не исключено, что в Волгограде в очном формате пройдет акция «Бессмертный полк», уточняют в пресс-службе обладминистрации: с форматом и временем проведения в эти дни в регионе определяются.
Все только начинается.
В канун Дня Победы и непосредственно 9 мая в региональной столице пройдут многочисленные концерты — выступят местные и приглашенные творческие коллективы.
В частности, 8 и 9 мая концерт «80 песен о Победе» запланирован в амфитеатре на центральной набережной. Непосредственно 9 мая перед жителей и гостей Волгограда поздравят на нижней террасе набережной российские звезды, в числе которых будет «Хор Турецкого», у которого в регионе немало почитателей. На концерт, который начнется в 19.00, смогут попасть все желающие — вход на него будет свободным.
Для ветеранов и участников СВО пройдет отдельный концерт: в Центральном концертном зале для них выступит Владимир Спиваков.
Завершится празднование в 22.00 артиллерийским салютом и фейерверком. Но только в этот день, 9 мая. Другие мероприятия, посвященные 80-летию Победы, будут продолжаться в регионе до конца 2025 года. Так, уже в середине мая запланирован XII Международный телевизионный фестиваль военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь».