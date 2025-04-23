Цена квартиры в Добрушском районе, выставленной на торгах за одну базовую, выросла в 119 раз

«Кстати, это первый случай выставления на аукцион квартиры в Гомельской области по такой низкой цене. Приобрести этот объект хотели три участника и после продолжительной борьбы был определен победитель. По итогам торгов цена выросла в 119 раз и составила Br5 тыс.», — рассказали в комитете «Гомельоблимущество».