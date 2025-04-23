Цена квартиры в Добрушском районе, выставленной на торгах за одну базовую, выросла в 119 раз

На недавнем аукционе в качестве лотов были предложены жилые помещения государственного жилфонда. С торгов были проданы две квартиры в Светлогорском и Добрушском районах.
Первым проданным лотом стала квартира в блокированном жилом доме общей площадью 60,7 кв.м в деревне Королева Слобода-2 Светлогорского района. «На этот лот был один претендент, который приобрел недвижимость по начальной цене, которая, к слову, была понижена на 80%, плюс 5%. Итоговая цена составила чуть более Br4 тыс.», — рассказали в комитете.
Второй лот — квартира в блокированном жилом доме общей площадью 69,7 кв.м в деревне Жгуно-Буда Добрушского района. Стартовая цена — одна базовая величина (Br42).
«Кстати, это первый случай выставления на аукцион квартиры в Гомельской области по такой низкой цене. Приобрести этот объект хотели три участника и после продолжительной борьбы был определен победитель. По итогам торгов цена выросла в 119 раз и составила Br5 тыс.», — рассказали в комитете «Гомельоблимущество».
Подробная информация о датах и объектах предстоящих торгов можно ознакомиться на сайте комитета в разделе «Недвижимое имущество».