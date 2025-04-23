В Молдове сотни тонн лука гниют на складах: Фермеры обвиняют правительство в том, что их продукция не попадает в магазины

Один из пострадавших — Николай Герасим, фермер из села Негурены Теленештского района. Он вернулся в Молдову в 2018 году после многих лет работы за границей, чтобы инвестировать в сельское хозяйство. Сейчас, по его словам, ситуация критическая: к середине весны удалось продать лишь половину урожая, остальное — начинает гнить. При этом на прилавках супермаркетов и рынков цена на лук достигает 7−10 леев за килограмм, тогда как он готов отдать продукцию втрое дешевле, лишь бы найти покупателя.