В Молдове сотни тонн лука гниют на складах: Фермеры обвиняют правительство в том, что их продукция не попадает в магазины

Сотни тонн лука портятся на складах молдавских аграриев — урожай не удаётся реализовать даже по минимальной цене в 3 лея за килограмм. Фермеры винят в сложившейся ситуации государственные органы, отменившие норму о приоритетной продаже местной продукции в торговых сетях. Об этом сообщает телеканал TV8.
После отмены в 2022 году обязательства для магазинов обеспечивать прилавки минимум на 50% товарами местного производства, молдавские производители столкнулись с резким падением спроса. При этом Министерство сельского хозяйства возлагает часть ответственности на самих аграриев — якобы они не обеспечивают должного уровня планирования и не заключают контракты на сбыт до начала посевной.
Один из пострадавших — Николай Герасим, фермер из села Негурены Теленештского района. Он вернулся в Молдову в 2018 году после многих лет работы за границей, чтобы инвестировать в сельское хозяйство. Сейчас, по его словам, ситуация критическая: к середине весны удалось продать лишь половину урожая, остальное — начинает гнить. При этом на прилавках супермаркетов и рынков цена на лук достигает 7−10 леев за килограмм, тогда как он готов отдать продукцию втрое дешевле, лишь бы найти покупателя.
Герасим убеждён, что рынок наводнён дешёвым импортным луком из соседних стран, что усугубило кризис. Его мнение частично подтверждает и министр экономики, признавшая, что власти допустили ошибку, сняв ограничение на объём импортной продукции в магазинах.
Журналисты TV8 провели проверку в двух крупнейших торговых сетях страны и установили, что в настоящее время на полках продаётся именно молдавский лук. Однако, по официальной статистике, внутренний рынок оказался перенасыщен: в 2024 году фермеры собрали более 60 тысяч тонн лука, что на 5 тысяч тонн превышает среднегодовое потребление. Несмотря на экспорт в объёме 7 тысяч тонн, в стране остаются значительные излишки.
В комментарии, направленном в редакцию TV8, представитель министерства сельского хозяйства подчеркнул: главной причиной перепроизводства стало отсутствие заранее продуманных схем сбыта. В министерстве считают, что аграрии должны активнее работать над предварительными соглашениями с торговыми точками, прежде чем закладывать объёмы посадки.
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