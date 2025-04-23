Госавтоинспекция РТ прокомментировала фотоссесию модели на «зебре»

В Татарстане ГАИ прокомментировала фотосет на пешеходном переходе в Набережных Челнах. Ранее в соцсетях появились слитые снимки полураздетой девушки, позировавшей на «зебре», что спровоцировало дискуссии среди пользователей.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что инцидент произошел во время разрешающего сигнала светофора и не создавал никаких препятствий как для транспортных средств, так и для пешеходов. Поэтому нарушения правил дорожного движения в данной ситуации отсутствуют. Однако правоохранители также отметили, что проезжая часть не предназначена для фотосессий. В случае, если подобные действия создадут помехи для дорожного движения, нарушители будут привлечены к административной ответственности, предостерегли в автоинспекции.
Пользователи соцсетей заявляют, что моделью, участвовавшей в фотосессии, была дочь известной в Челнах телеведущей. Эпатажные фотоснимки вызвали неоднозначную реакцию, но большинство пользователей обошлись шутками.