Госавтоинспекция РТ прокомментировала фотоссесию модели на «зебре»

В Госавтоинспекции подчеркнули, что инцидент произошел во время разрешающего сигнала светофора и не создавал никаких препятствий как для транспортных средств, так и для пешеходов. Поэтому нарушения правил дорожного движения в данной ситуации отсутствуют. Однако правоохранители также отметили, что проезжая часть не предназначена для фотосессий. В случае, если подобные действия создадут помехи для дорожного движения, нарушители будут привлечены к административной ответственности, предостерегли в автоинспекции.