Жертвами нападений клещей на Урале стали 1100 человек

С начала сезона в Свердловской области от нападений клещей пострадали 1100 человек, среди которых 294 — дети. Это на 3% больше, чем средний показатель за последние годы. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Клещи атаковали жителей 54 муниципальных образований. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Алапаевске, Слободо-Туринском районе и Каменске-Уральском.
В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медицинских учреждениях было исследовано 698 клещей. Анализы показали, что в 0,7% проб обнаружены возбудители клещевого энцефалита, в 1,4% — гранулоцитарного анаплазмоза, в 3,1% — моноцитарного эрлихиоза, а в 29,8% — лайм-боррелиоза.
— В 2025 году запланированы акарицидные обработки на территории 11,4 тыс. га. На 22 апреля обработано в 5 муниципальных образованиях 59 га, — сообщают в Роспотребнадзоре.
Кроме того, с начала года проведено 18,8 тысяч вторых вакцинаций и 113 тысяч ревакцинаций, что составляет 13,9% и 26,9% от плана.