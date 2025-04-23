Гроб с телом папы римского внесли в собор Святого Петра

Похороны состоятся в субботу, 26 апреля. Они будут отличаться от традиционных церемоний погребения глав Католической церкви. В завещании понтифика указано, что сам Франциск хотел, чтобы его похоронили в простой гробнице, без особых украшений, в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.