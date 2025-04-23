Гроб с телом папы римского внесли в собор Святого Петра

Обрядом прощания руководит кардинал-камерленго Кевин Фаррелл. Он уже провел заупокойную молитву до того, как гроб доставили в собор. Поэтому литургию слова он произносит уже внутри здания.
На прощание пришли кардиналы, архиепископы, епископы и служители церкви. Они организовали шествие по площади перед гробом. На площади был выставлен почетный караул швейцарских гвардейцев.
Весь обряд прощания с понтификом описан в специальном документе, однако Франциск еще при жизни внес в него некоторые изменения, упростив процедуру, передают в ТАСС.
О смерти папы римского Франциска стало известно 21 апреля. Он умер на 89-м году жизни. По данным итальянских СМИ, причиной кончины понтифика стал инсульт. Позже в Сети появилось последнее фото папы римского перед смертью.
Похороны состоятся в субботу, 26 апреля. Они будут отличаться от традиционных церемоний погребения глав Католической церкви. В завещании понтифика указано, что сам Франциск хотел, чтобы его похоронили в простой гробнице, без особых украшений, в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.