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Гроб с телом папы римского внесли в собор Святого Петра

Гроб с телом папы римского Франциска внесли в собор Святого Петра. В скором времени начнется публичное прощание с понтификом.

Источник: AP 2024

Обрядом прощания руководит кардинал-камерленго Кевин Фаррелл. Он уже провел заупокойную молитву до того, как гроб доставили в собор. Поэтому литургию слова он произносит уже внутри здания.

На прощание пришли кардиналы, архиепископы, епископы и служители церкви. Они организовали шествие по площади перед гробом. На площади был выставлен почетный караул швейцарских гвардейцев.

Весь обряд прощания с понтификом описан в специальном документе, однако Франциск еще при жизни внес в него некоторые изменения, упростив процедуру, передают в ТАСС.

О смерти папы римского Франциска стало известно 21 апреля. Он умер на 89-м году жизни. По данным итальянских СМИ, причиной кончины понтифика стал инсульт. Позже в Сети появилось последнее фото папы римского перед смертью.

Похороны состоятся в субботу, 26 апреля. Они будут отличаться от традиционных церемоний погребения глав Католической церкви. В завещании понтифика указано, что сам Франциск хотел, чтобы его похоронили в простой гробнице, без особых украшений, в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.