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Пауки-убийцы нападают на людей и скот в Атырауской области

Жители села Коктогай в Индерском районе Атырауской области обеспокоены нашествием каракуртов. Эти ядовитые пауки всё чаще появляются во дворах и представляют угрозу для здоровья и жизни как людей, так и сельскохозяйственных животных, передает BaigeNews.kz.

Источник: Баянаульский нацпарк

В редакцию «АЖ» поступают обращения с просьбами принять меры — люди опасаются за свою безопасность.

По словам предпринимателя, ранее занимавшегося растениеводством, ему пришлось прекратить работу в поле именно из-за угрозы укусов. Местные ветеринарные службы подтверждают наличие проблемы, но официально бороться с каракуртами не могут — их компетенция ограничивается ситуациями, связанными с особо опасными заболеваниями.

Начальник районной инспекции ветеринарного контроля Омирбек Темиргалиев подтвердил:

«Да, каракурты появляются в степи, но наши действия ограничены. Если есть подозрение на особо опасное заболевание, мы берём анализы и тогда уже действуем».

Ситуация осложняется тем, что численность каракуртов в Атырауской области за последние три года резко возросла. В прошлом году в Исатайском, Индерском и Курмангазинском районах от укусов этих пауков погибли 90 верблюдов. Почти 90 животных до сих пор проходят лечение.