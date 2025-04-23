Пауки-убийцы нападают на людей и скот в Атырауской области

Ситуация осложняется тем, что численность каракуртов в Атырауской области за последние три года резко возросла. В прошлом году в Исатайском, Индерском и Курмангазинском районах от укусов этих пауков погибли 90 верблюдов. Почти 90 животных до сих пор проходят лечение.