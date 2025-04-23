Рособрнадзор: 20% заданий ЕГЭ по истории посвящены ВОВ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Не менее 20% заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории посвящены Великой Отечественной войне, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Сейчас в ЕГЭ по истории у нас не менее 20% заданий, они как раз-таки посвящены Великой Отечественной войне, насколько это важно — мы понимаем», — сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной проведению 25 апреля Международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы».
Глава Рособрнадзора добавил, что в итоговом сочинении для выпускников ежегодно присутствует блок «Родина, государства, гражданская позиция человека». «В этом блоке у нас, как правило, у нас очень много тем, посвященных Великой Отечественной войне, в этом году в сочинении были такие темы, как “Почему День Победы для многих людей — главный праздник в нашей стране?”, — заключил Музаев.