Рособрнадзор: 20% заданий ЕГЭ по истории посвящены ВОВ

Глава Рособрнадзора добавил, что в итоговом сочинении для выпускников ежегодно присутствует блок «Родина, государства, гражданская позиция человека». «В этом блоке у нас, как правило, у нас очень много тем, посвященных Великой Отечественной войне, в этом году в сочинении были такие темы, как “Почему День Победы для многих людей — главный праздник в нашей стране?”, — заключил Музаев.