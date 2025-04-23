Приставы рассказали, как должникам снять ограничения на выезд из страны

Ранее в ведомстве рассказали РИА Новости, что долг в 10 тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу и (или) моральному вреду может стать причиной для ограничения приставом выезда из РФ должнику.