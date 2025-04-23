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Приставы рассказали, как должникам снять ограничения на выезд из страны

ФССП: снятие ограничения на выезд из России займет не более одного рабочего дня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Снятие ограничения на выезд из России занимает не более одного рабочего дня при погашении задолженности в полном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

Ранее в ведомстве рассказали РИА Новости, что долг в 10 тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу и (или) моральному вреду может стать причиной для ограничения приставом выезда из РФ должнику.

«Снятие ограничения права на выезд из Российской Федерации по исполнительным производствам после уплаты задолженности в полном размере занимает не более одного рабочего дня», — сказали в ФССП.