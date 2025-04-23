Новая малолетняя живодерка объявилась в Хабаровске: полиция проводит проверку

Как сообщает УМВД России по городу, девочка выкладывала в интернет видео с издевательствами над домашними животными, включая крыс.
Полиция начала проверку, изучает видеозаписи и устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе место событий и личность автора видео. Следователи и специалисты также проведут проверку, чтобы выяснить причины такого поведения.
По результатам проверки будет принято решение о привлечении девочки и её родителей к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, возможно проведение психологической экспертизы.