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Новая малолетняя живодерка объявилась в Хабаровске: полиция проводит проверку

В Хабаровске сотрудники полиции проводят проверку в отношении несовершеннолетней девочки, которая издевалась над животными.

Источник: Соцсети

Как сообщает УМВД России по городу, девочка выкладывала в интернет видео с издевательствами над домашними животными, включая крыс.

Полиция начала проверку, изучает видеозаписи и устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе место событий и личность автора видео. Следователи и специалисты также проведут проверку, чтобы выяснить причины такого поведения.

По результатам проверки будет принято решение о привлечении девочки и её родителей к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, возможно проведение психологической экспертизы.