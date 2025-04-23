В центре Москвы 23 апреля ограничат движение транспорта

Движение перекроют с 21:00 до конца мероприятия. Нельзя будет проехать по следующим участкам Тверской улицы: от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы. Также ограничения коснутся улиц 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Охотный Ряд, Большой Никитской и съезда на Тверскую улицу со стороны станции метро «Маяковская» (от дома 2, строения 2 до дома 2, строения 1 на 1-й Тверской-Ямской улице). На Тверском и Страстном бульварах, в Большом Путинковском переулке возможна небольшая остановка движения.