В центре Москвы 23 апреля ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Это необходимо для подготовки к параду Победы.
Движение перекроют с 21:00 до конца мероприятия. Нельзя будет проехать по следующим участкам Тверской улицы: от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы. Также ограничения коснутся улиц 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Охотный Ряд, Большой Никитской и съезда на Тверскую улицу со стороны станции метро «Маяковская» (от дома 2, строения 2 до дома 2, строения 1 на 1-й Тверской-Ямской улице). На Тверском и Страстном бульварах, в Большом Путинковском переулке возможна небольшая остановка движения.
Кроме того, 23 апреля нельзя будет воспользоваться частью подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу — их также перекроют. С 21:00 до окончания мероприятия ограничат переход через Тверскую улицу около станций метро «Тверская», «Пушкинская» и здания Центрального телеграфа. При этом будут открыты пешеходные переходы у станций метро «Охотный Ряд» и «Маяковская». Возможны изменения.
По информации Центра организации дорожного движения, 23, 29 апреля, а также 3, 7 и 9 мая будет закрыт для движения транспорта ряд улиц и набережных в городе.
Так, ограничения введут 23 апреля на улицах Тверской, Охотный Ряд, Моховой и Большой Никитской. 29 апреля и 3 мая — на улицах Большой Садовой, Новый Арбат, а также на Большом Каменном мосту.
29 апреля, 3, 7 и 9 мая движение будет перекрыто на Волгоградском проспекте, Садовом кольце, улицах Новый Арбат, Большая Полянка, Тверской, Солянке, Петровке и центральных набережных.
Также в районе Таганской площади организуют двустороннее движение с 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая, а также с 05:00 до 13:00 7 и 9 мая.
Подземные пешеходные переходы закроют 29 апреля, 3, 7 и 9 мая на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, на улицах Тверской и Новый Арбат. Подземный пешеходный переход в районе станции метро «Маяковская» будет открыт.
Кроме того, в местах временных ограничений будет запрещена парковка.
Пешеходам и водителям необходимо быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты.