В некоторых частях Приморья закончен отопительный сезон

В Дальнереченске и Арсеньеве Приморского края завершен отопительный сезон. Коммунальщики начинают подготовку к следующему сезону — зиме. Но при этом в Арсеньеве продолжают отапливаться социальные учреждения. Об этом сообщает правительство края.
Ближайшее отключение отопления будет 25 апреля в Хасанском округе, во Владивостоке сезон закончится 29 апреля, а в Пограничном, Партизанском, Ханкайском округах — 30 апреля.
Финальное решение о датах завершения отопительного сезона будут принято с учетом погодных условий.
Также сейчас коммунальщики начинают подготовку к будущим ремонтным работам. Будут проходить гидравлические испытания теплотрасс для того, чтобы выявить слабые участки. После всех вышеперечисленных действий, будет проходить этап замены трубопроводов.