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В некоторых частях Приморья закончен отопительный сезон

Дальнереченск и Арсеньев стали теми муниципалитетами, где уже выключено отопление и идет подготовка к следующей зиме.

Источник: AP 2024

В Дальнереченске и Арсеньеве Приморского края завершен отопительный сезон. Коммунальщики начинают подготовку к следующему сезону — зиме. Но при этом в Арсеньеве продолжают отапливаться социальные учреждения. Об этом сообщает правительство края.

Ближайшее отключение отопления будет 25 апреля в Хасанском округе, во Владивостоке сезон закончится 29 апреля, а в Пограничном, Партизанском, Ханкайском округах — 30 апреля.

Финальное решение о датах завершения отопительного сезона будут принято с учетом погодных условий.

Также сейчас коммунальщики начинают подготовку к будущим ремонтным работам. Будут проходить гидравлические испытания теплотрасс для того, чтобы выявить слабые участки. После всех вышеперечисленных действий, будет проходить этап замены трубопроводов.