Вход бесплатный: в волгоградском ЦПКиО пройдет День цирка

Ходулисты, клоуны и жонглеры встретят посетителей волгоградского ЦПКиО в субботу, 26 апреля. Здесь пройдет День цирка, в котором смогут бесплатно принять участие все желающие.
Начнется день в 10.00 с мастер-классов по дзюдо, фитнесу и гормональной йоги — они будут сменять друг друга каждый час. Традиционно в 11.00 пройдет занятие по кундалини йоге в 11.00. Вода и коврик — от участников.
Цирковая вечеринка начнется в два часа дня. Ребятню в тематических костюмах ждут призы. Перед зрителями выступят воспитанники ДШИ имени Балакирева и цирковой студии «Солнышко», студенты ВГАФК. В развлекательной программе детвора примет участие вместе с клоунами.
Завершится день открытым мастер-классом по зумбе в шесть вечера.
На воскресенье в ЦПКиО намечена ярмарка вакансий. Пообщаться с будущими потенциальными работодателями волгоградцы смогут с 11.00 до 15.00. А уже через час молодежь откроет сезон уличных random dance. Вечером — концерт.