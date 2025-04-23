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Вход бесплатный: в волгоградском ЦПКиО пройдет День цирка

Ребятню в тематических костюмах ждут призы.

Источник: ЦПКиО

Ходулисты, клоуны и жонглеры встретят посетителей волгоградского ЦПКиО в субботу, 26 апреля. Здесь пройдет День цирка, в котором смогут бесплатно принять участие все желающие.

Начнется день в 10.00 с мастер-классов по дзюдо, фитнесу и гормональной йоги — они будут сменять друг друга каждый час. Традиционно в 11.00 пройдет занятие по кундалини йоге в 11.00. Вода и коврик — от участников.

Цирковая вечеринка начнется в два часа дня. Ребятню в тематических костюмах ждут призы. Перед зрителями выступят воспитанники ДШИ имени Балакирева и цирковой студии «Солнышко», студенты ВГАФК. В развлекательной программе детвора примет участие вместе с клоунами.

Завершится день открытым мастер-классом по зумбе в шесть вечера.

На воскресенье в ЦПКиО намечена ярмарка вакансий. Пообщаться с будущими потенциальными работодателями волгоградцы смогут с 11.00 до 15.00. А уже через час молодежь откроет сезон уличных random dance. Вечером — концерт.