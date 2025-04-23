В Башкирии в 2025 году планируют установить более 21 тысячи дорожных знаков

Это и нанесение новой разметки, и установка барьерных ограждений и светофоров, и обустройство тротуаров. Об этом 23 апреля на заседании экспертного совета по транспортному обслуживанию, транспортной инфраструктуре и дорожной деятельности при комитете Госсобрания РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию сообщила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Регина Бакиева.
«В 2024 году на автодорогах республики произошло 2956 ДТП, что на 661 ДТП или 18% меньше по сравнению с годом ранее. Погибли 397 человек, что на шесть человек больше, чем в 2023 году, пострадали 3597 человек, что на 768 человек меньше, чем годом ранее, — привела данные статистики Регина Бакиева. — В прошлом году для обеспечения безопасности дорожного движения были установлены 115 светофоров, 385 км барьерного и пешеходного ограждения, 21 911 дорожных знаков. В нормативное состояние приведено 1685 км автодорог федерального, регионального и местного значения. В итоге количество ДТП с нарушениями обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству дорог снизилось на 35%, а также уменьшилось количество погибших на 1,7% и пострадавших почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года».
По ее словам, за 2024 год количество транспортных средств по республике выросло на 113,28 единиц и на конец года составило 2 082 404 единицы, что также влияет на дорожную составляющую в регионе.
«Для снижения количества ДТП, связанных с нарушением обязательных требований к эксплуатационному состоянию и устройству дорог, в план мероприятий включены: установка и замена 21 146 дорожных знаков, установка 106 км пешеходного и барьерного ограждения, 125 светофорных объектов, устройство 84 км тротуаров и 292 искусственных неровности, 323 км искусственного освещения, нанесение дорожной разметки — 23 615 км. В нормативное состояние планируется привести более 1,5 тыс. км автодорог федерального, регионального и местного значения и 35 мостовых сооружений, протяженностью более 8,5 тыс. погонных метров. Также будет продолжено внедрение интеллектуальной транспортной системы в Уфе», — проинформировала представитель минтранса РБ.
Участники заседания выслушали основной доклад, приняли к сведению информацию, высказались по поводу проблемных моментов, связанных с дорогами, транспортом и поведением водителей, и пришли к выводу, что впереди предстоит долгая кропотливая работа по улучшению дорожной инфраструктуры и транспортного обслуживания, и обеспечению безопасности дорожного движения в республике.