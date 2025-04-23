В Башкирии в 2025 году планируют установить более 21 тысячи дорожных знаков

«В 2024 году на автодорогах республики произошло 2956 ДТП, что на 661 ДТП или 18% меньше по сравнению с годом ранее. Погибли 397 человек, что на шесть человек больше, чем в 2023 году, пострадали 3597 человек, что на 768 человек меньше, чем годом ранее, — привела данные статистики Регина Бакиева. — В прошлом году для обеспечения безопасности дорожного движения были установлены 115 светофоров, 385 км барьерного и пешеходного ограждения, 21 911 дорожных знаков. В нормативное состояние приведено 1685 км автодорог федерального, регионального и местного значения. В итоге количество ДТП с нарушениями обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству дорог снизилось на 35%, а также уменьшилось количество погибших на 1,7% и пострадавших почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года».