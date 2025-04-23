В Омске с 1 мая могут включить фонтаны

В Омске 1 мая планируют открыть сезон фонтанов. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска. Запуск фонтанов будет поэтапным, и к Празднику Весны и Труда все 15 городских фонтанов заработают.
Сейчас специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства завершают подготовительные работы. В рамках профилактики и ремонта производится очистка и покраска чаш фонтанов, обновление лакокрасочного покрытия декоративных элементов, герметизация стыков и настройка насосного оборудования.
Уже сейчас разрешение на работу получили фонтаны в скверах им. 30-летия ВЛКСМ, Первомайском, им. Дзержинского, им. Алтунина и на улице Туполева.