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В Омске с 1 мая могут включить фонтаны

Окончательная дата запуска будет зависеть от погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

В Омске 1 мая планируют открыть сезон фонтанов. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска. Запуск фонтанов будет поэтапным, и к Празднику Весны и Труда все 15 городских фонтанов заработают.

Сейчас специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства завершают подготовительные работы. В рамках профилактики и ремонта производится очистка и покраска чаш фонтанов, обновление лакокрасочного покрытия декоративных элементов, герметизация стыков и настройка насосного оборудования.

Уже сейчас разрешение на работу получили фонтаны в скверах им. 30-летия ВЛКСМ, Первомайском, им. Дзержинского, им. Алтунина и на улице Туполева.