В Омске с 1 мая могут включить фонтаны

В Омске 1 мая планируют открыть сезон фонтанов. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска. Запуск фонтанов будет поэтапным, и к Празднику Весны и Труда все 15 городских фонтанов заработают.