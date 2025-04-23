Девять школ и десять детсадов Таганрога приостановили работу в связи с ограничением водоснабжения из-за ремонта Донского технического водовода. Об этом утром 23 апреля в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
— В связи с производством работ сегодня девять школ и десять детских садов не работают. Родители были об этом уведомлены в родительских чатах, — написала Светлана Камбулова.
Напомним, вечером 22 апреля специалисты завершили ремонт четырех участков водовода вблизи села Самбек и хутора Недвиговка. Утром 23 апреля начали монтаж новой трубы, это заключительные работы. После капитального обновления система подачи воды на очистные сооружения Таганрога начнет заполняться водой.