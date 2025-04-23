В Перми 1 мая запустят 16 городских фонтанов

В администрации Перми сообщили о завершении тестирования оборудования городских фонтанов. В новом сезоне на территории города начнут работу все 16 фонтанов.
Открытие фонтанов намечено на 1 мая при условии положительных температур воздуха. В будние дни они будут работать с 12:00 до 00:00, в выходные и праздничные дни — с 09:00 до 01:00.
После выходных и праздников на фонтанах традиционно проведут профилактические работы. После этого их включат с 18:00.
Театральный фонтан у «Театра-Театра» представит ежедневную программу с 21:45 до 22:00, фонтан перед зданием Законодательного собрания — с 22:45 до 23:00.