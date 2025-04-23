В Молдавии отказались выделять почетный караул для захоронения героев ВОВ

Накануне он же сообщил, что власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации.
Ранее поисковики обратились в министерство обороны Молдавии с просьбой направить для участия в церемонии почетный караул, салютную команду и военный оркестр для исполнения государственного гимна. В петиции также была обозначена просьба о зажжении Вечного огня на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» на время проведения мероприятия. Церемония захоронения погибших героев состоится 3 мая 2025 года.
«Министерство обороны Республики Молдова отказалось выделять воинские почести солдатам Красной армии, погибшим в борьбе против нацизма. В ответ на ходатайство Поискового движения Молдовы, госсекретарь Минобороны бригадный генерал Игорь Кутие рекомендовал обратиться за оркестром, салютом и почетным караулом к Верховной Главнокомандующей. Оказывается, госпожа Санду решает, достойны ли павшие солдаты воинских почестей», — написал Петрович.
Он пояснил, что это не первый отказ минобороны, нарушающий международные и национальные нормы права в сфере гуманитарного права. «Но впервые это кощунство завуалировано под такую дешевую ширму. Я понимаю, что молдавские генералы утомились слушать о себе горькую правду о том, как Национальная армия героизирует нацизм. На сей раз эту отвратительную роль они решили предоставить своей госпоже», — отметил Петрович.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.