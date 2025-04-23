МИД: граждан Беларуси нет среди пострадавших во время теракта в Индии

Территория, где произошел теракт, находится в оцеплении, полиция и военные проводят проверку всего въезжающего и выезжающего транспорта. Туристы спешно покидают Джамму и Кашмир. А местные жители намерены провести массовую акцию протеста, многие учреждения будут закрыты в течение дня.