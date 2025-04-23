МИД: граждан Беларуси нет среди пострадавших во время теракта в Индии

В Министерств иностранных дел сообщили, что граждане Беларуси не пострадали в результате теракта в Индии, пишет БелТА.
— По имеющейся на данный момент информации, граждане Беларуси в результате теракта в Индии не пострадали, — прокомментировали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Известно, что полиция Индии продолжает розыск террористов, которые во вторник днем в одежде цвета хаки открыли огонь по туристам.
Территория, где произошел теракт, находится в оцеплении, полиция и военные проводят проверку всего въезжающего и выезжающего транспорта. Туристы спешно покидают Джамму и Кашмир. А местные жители намерены провести массовую акцию протеста, многие учреждения будут закрыты в течение дня.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования из-за теракта с жертвами в Индии.
Еще МВД сказало о ситуации с мигрантами в Беларуси: «Под строгим контролем милиции». И также МВД прокомментировало жесткий конфликт марокканцев в Гомеле.