Омский митрополит высказался о восстановлении Ильинского собора

В интервью NGS55.RU митрополит Омский и Прииртышский Дионисий обсудил вопрос строительства новых храмов в Омске, подчеркнув, что особенно актуальной является необходимость возведения собора на Левобережье. По его словам, сейчас большинство храмов находятся на правом берегу, и многим омичам, особенно семьям с детьми, трудно добираться до них через пробки. Это создаёт неудобства и приводит к запросу на строительство новых религиозных сооружений.
Митрополит отметил, что строительство храма не инициируется мэрией или епархией, а зависит от обращения местных жителей. Для начала необходимо, чтобы они выразили желание построить храм, после чего будет назначен священник для организации общины, а затем инициатива будет представлена городским властям.
Кроме того, владыка прокомментировал продолжительное обсуждение восстановления Ильинского собора. Он отметил, что этот вопрос остаётся болезненным для города из-за разногласий между сторонниками восстановления храма и теми, кто хочет сохранить память о вожде революции.
Однако митрополит Дионисий подчеркнул важность восстановления собора, заявив, что духовное значение места сохраняется, даже если храм разрушен.
«А попираемое святое место — позор и стыд для потомков перед памятью предков. Поэтому у нас, православных, и у всех, почитающих добрые дела своих предков и хранящих о них память, другого мнения быть не может», — подчеркнул митрополит.
По его мнению, решением проблемы может стать перенос памятника Ленину в другое, достойное с точки зрения его почитателей, место.