Омский митрополит высказался о восстановлении Ильинского собора

В интервью NGS55.RU митрополит Омский и Прииртышский Дионисий обсудил вопрос строительства новых храмов в Омске, подчеркнув, что особенно актуальной является необходимость возведения собора на Левобережье. По его словам, сейчас большинство храмов находятся на правом берегу, и многим омичам, особенно семьям с детьми, трудно добираться до них через пробки. Это создаёт неудобства и приводит к запросу на строительство новых религиозных сооружений.