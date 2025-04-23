Стала известна стоимость ранней клубники в Крыму

На прилавках появилась первая клубника, которую продают от 600 до 1000 рублей за килограмм. Торговцы уверяют покупателей в том, что клубника местная или привезена из Краснодарского края. Однако зачастую под видом отечественной клубники продают импортную. Местные ягоды появляются только к середине мая — началу июня.