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Стала известна стоимость ранней клубники в Крыму

Стала известна стоимость ранней клубники в Крыму, сообщает «Вести Крым».

Источник: Аргументы и факты

На прилавках появилась первая клубника, которую продают от 600 до 1000 рублей за килограмм. Торговцы уверяют покупателей в том, что клубника местная или привезена из Краснодарского края. Однако зачастую под видом отечественной клубники продают импортную. Местные ягоды появляются только к середине мая — началу июня.

Отечественной клубнике нужно около полутора месяцев для полного созревания.

Ранее стало известно, почему в Крыму подорожал картофель. Высокая стоимость картофеля связана с неурожаем этой культуры в стране в целом. В Крыму ежегодно употребляется около 210 тысяч тонн картофеля. Только треть от этого объема производится в республике.