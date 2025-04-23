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«Взятки составляли 14 — 18 тысяч рублей». Директора ряда мясоперерабатывающих предприятий в Беларуси задержаны за взятки

В Беларуси бойцы «Алмаз» задержали директоров мясокомбинатов за взятки.

Источник: Комсомольская правда

В Брестской области правоохранители вскрыли коррупционную схему в сфере мясопереработки, сообщили в МВД.

Изначально сотрудники УБЭП УВД Брестского облисполкома и ГУБЭП установили, что взятку около 14 тысяч белорусских рублей в эквиваленте получил гендиректор одного из предприятий Пинска. Главе мясокомбината взятку предложил представитель брестской фирмы, которая продает пищевые добавки.

Дальнейшее расследование показало, что предприниматели таким образом проплачивали регулярные закупки своей продукции и другими предприятиями мясопереработки. В коррупционной схеме оказались замешаны должностные лица мясокомбинатов в Гродненской и Минской областях, а также в Каменецком районе.

— Сумма незаконных вознаграждений составляла около 18 тысяч белорусских рублей, — сообщили в пресс-службе.

Подозреваемых в коррупции задержали бойцы «Алмаз», им инкриминируют получение и дачу взяток.

Тем временем в Минске водитель фуры устроил ДТП, почувствовав себя плохо за рулем.

И МИД сообщил, что граждан Беларуси нет среди пострадавших во время теракта в Индии.