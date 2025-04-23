«Взятки составляли 14 — 18 тысяч рублей». Директора ряда мясоперерабатывающих предприятий в Беларуси задержаны за взятки

Дальнейшее расследование показало, что предприниматели таким образом проплачивали регулярные закупки своей продукции и другими предприятиями мясопереработки. В коррупционной схеме оказались замешаны должностные лица мясокомбинатов в Гродненской и Минской областях, а также в Каменецком районе.