«Взятки составляли 14 — 18 тысяч рублей». Директора ряда мясоперерабатывающих предприятий в Беларуси задержаны за взятки

В Брестской области правоохранители вскрыли коррупционную схему в сфере мясопереработки, сообщили в МВД.
Изначально сотрудники УБЭП УВД Брестского облисполкома и ГУБЭП установили, что взятку около 14 тысяч белорусских рублей в эквиваленте получил гендиректор одного из предприятий Пинска. Главе мясокомбината взятку предложил представитель брестской фирмы, которая продает пищевые добавки.
Дальнейшее расследование показало, что предприниматели таким образом проплачивали регулярные закупки своей продукции и другими предприятиями мясопереработки. В коррупционной схеме оказались замешаны должностные лица мясокомбинатов в Гродненской и Минской областях, а также в Каменецком районе.
— Сумма незаконных вознаграждений составляла около 18 тысяч белорусских рублей, — сообщили в пресс-службе.
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