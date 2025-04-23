На улице 50 лет СССР в Уфе иномарка сбила мужчину на велосипеде

Водитель Chevrolet Lacetti при повороте на путепровод в сторону улицы Комсомольской наехал на 51-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу без светофора. Пострадавший получил различные травмы, он обратился медицинское учреждение, где после оказания помощи его отпустили. В настоящее время по факту ДТП проводится разбирательство.