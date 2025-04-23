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На улице 50 лет СССР в Уфе иномарка сбила мужчину на велосипеде

В Уфе Chevrolet Lacetti сбил 51-летнего велосипедиста.

Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 22 апреля, в Уфе на улице 50 лет СССР произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Водитель Chevrolet Lacetti при повороте на путепровод в сторону улицы Комсомольской наехал на 51-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу без светофора. Пострадавший получил различные травмы, он обратился медицинское учреждение, где после оказания помощи его отпустили. В настоящее время по факту ДТП проводится разбирательство.

В ведомстве напомнили, что согласно правилам дорожного движения, велосипедисты обязаны спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходным переходам. Это требование направлено на повышение безопасности всех участников дорожного движения и позволяет избежать подобных происшествий.

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