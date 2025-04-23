В Омске готовятся к открытию сезона городских фонтанов

Специалисты планируют поэтапное подключение всех 15 городских фонтанов к Празднику Весны и Труда. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Профилактические работы находятся на завершающей стадии. Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства совместно с работниками учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» проводят комплекс подготовительных мероприятий: очищают и окрашивают фонтанные чаши, восстанавливают лакокрасочное покрытие декоративных элементов, устраняют дефекты стыков облицовки и настраивают насосное оборудование.
Весенний запуск уже получили фонтаны в скверах 30-летия ВЛКСМ, Первомайском, имени Дзержинского, имени Алтунина, а также на улице Туполева. К настоящему моменту в порядок приведены и другие городские объекты водного благоустройства.