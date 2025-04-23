Легковесные системы ИИ научили распознавать эмоции в сложных условиях

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Исследователи из России разработали подход, позволяющий значительным образом повысить надежность человеческих эмоций легковесными системами искусственного интеллекта даже в тяжелых условиях работы. Эта технология повысит качество работы виртуальных помощников и чат-ботов, сообщила пресс-служба Сбера.
«Коллегам удалось разработать новые методы мультимодального анализа эмоций с оптимизацией вычислений. Это исследование приближает нас к созданию эмпатичного искусственного интеллекта, который сможет точно и быстро распознавать эмоции человека в реальных условиях», — прокомментировал исследование директор Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка Глеб Гусев, чьи слова приводит пресс-служба Сбера.
Как отмечается в сообщении, разработка российских ученых построена на базе трех ключевых аспектов. Для улучшения распознавания эмоций системами ИИ исследователи предложили использовать несколько эффективных и легковесных нейросетей, а также применять специальные подходы по снижению нагрузки посредством фильтрации кадров и использования предобученных моделей и комбинировать данные из разных источников с помощью метода «позднего слияния».
Разработка была успешно проверена на практике в рамках международного конкурса Affective Behaviour Analysis in-the-Wild (ABAW), нацеленного на создание подходов по распознаванию эмоций в сложных условиях. Как отмечается в сообщении, подход российских ученых занял первое место в задачах распознавания выражений лица и нерешительности, а также третье место в оценке интенсивности эмоций и определении микровыражений.
По оценкам ученых, их разработка примерно на 1,5−15% превосходит в точности работы общепринятые подходы, такие как алгоритмы VGGFace и wav2vec 2.0, и при этом она позволяет проводить расчеты даже на устройствах с очень ограниченными вычислительными ресурсами. В перспективе, это позволит значительным образом расширить применение систем ИИ, способных реагировать и распознавать эмоции пользователей.
«Возможности для прикладного применения этой технологии очень широки — от виртуальных помощников до интеллектуальных систем в медицине и образовании. Такие решения в любой области помогут создать индивидуальный подход к каждому пользователю и, самое главное, будут эффективнее помогать людям справляться с разными задачами», — подытожил Гусев.