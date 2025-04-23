Легковесные системы ИИ научили распознавать эмоции в сложных условиях

По оценкам ученых, их разработка примерно на 1,5−15% превосходит в точности работы общепринятые подходы, такие как алгоритмы VGGFace и wav2vec 2.0, и при этом она позволяет проводить расчеты даже на устройствах с очень ограниченными вычислительными ресурсами. В перспективе, это позволит значительным образом расширить применение систем ИИ, способных реагировать и распознавать эмоции пользователей.