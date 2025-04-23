Пансионат под Омском закрыт после проверки: суд выявил угрозу для жизни постояльцев

Основанием стали многочисленные нарушения санитарных норм, правил пожарной безопасности и требований в сфере здравоохранения, зафиксированные в ходе прокурорской проверки.
По информации суда, в учреждении проживают 43 человека в возрасте от 60 до 100 лет, включая инвалидов. Проверка показала, что здание, где размещён пансионат, изначально не предназначено для проживания большого количества людей. Это, а также выявленные нарушения, создавали прямую угрозу здоровью и безопасности постояльцев.
В числе основных нарушений санитарных требований — некачественная уборка помещений, отсутствие условий для хранения продуктов, нехватка мебели и необходимого инвентаря. Также установлено, что пищеблок работает с нарушениями, а уход за пожилыми организован без соблюдения базовых санитарных правил.
Пожарная безопасность также не была обеспечена должным образом. В здании неисправны системы пожаротушения, эвакуационные пути узкие и неорганизованные, а оборудование для экстренного реагирования либо отсутствует, либо находится в неисправном состоянии. Кроме того, не ведётся профилактика, не проводится техническое обслуживание противопожарных систем.
Отдельные замечания касаются и медицинского обслуживания: препараты выдавались персоналу без соответствующей лицензии, а некоторые процедуры проводились людьми, не имеющими медицинского образования. Также зафиксированы случаи самостоятельной передачи сильнодействующих лекарств от родственников постояльцам без контроля со стороны специалистов.
По решению суда, приостановлена деятельность сразу нескольких юридических лиц и индивидуального предпринимателя, задействованных в обслуживании пансионата:
ИП Картелайнен Д. В. и ООО «Здравница Алтая» — услуги краткосрочного проживания, ООО «Здоровье» — уход за пожилыми людьми и инвалидами, ООО «Едоша» — организация питания.
Работа пансионата будет приостановлена до полного устранения всех выявленных нарушений. Решение суда пока не вступило в законную силу.