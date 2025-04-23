Пансионат под Омском закрыт после проверки: суд выявил угрозу для жизни постояльцев

По информации суда, в учреждении проживают 43 человека в возрасте от 60 до 100 лет, включая инвалидов. Проверка показала, что здание, где размещён пансионат, изначально не предназначено для проживания большого количества людей. Это, а также выявленные нарушения, создавали прямую угрозу здоровью и безопасности постояльцев.