Леса севера Омской области атаковал опасный вредитель

В лесах северной Омской области выявлены два очага опасного вредителя — черного соснового и елового усача. Заражение зафиксировано на площади более 326 тысяч гектаров в Большереченском, Муромцевском, Тарском, Тевризском и Знаменском районах. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.