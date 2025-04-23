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Леса севера Омской области атаковал опасный вредитель

В Омской области обнаружены обширные очаги черного соснового усача.

Источник: Комсомольская правда

В лесах северной Омской области выявлены два очага опасного вредителя — черного соснового и елового усача. Заражение зафиксировано на площади более 326 тысяч гектаров в Большереченском, Муромцевском, Тарском, Тевризском и Знаменском районах. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Черный сосновый усач представляет серьезную угрозу для хвойных лесов. В настоящее время специалисты проводят оценку масштабов ущерба и разрабатывают меры по борьбе с вредителем. Отмечается, что очагов непарного шелкопряда на территории Омской области не обнаружено.

Ранее мы сообщали, что силами лесхоза предотвращен крупный лесной пожар.