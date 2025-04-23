«В тылу ковали мы Победу»: 9 мая в центре Казани откроется интерактивный музей под открытым небом

9 мая на улице Баумана откроется интерактивный музей под открытым небом «В тылу ковали мы Победу». Выставка расположится на участке улицы от М. Джалиля до Университетской. Она покажет, как во время Великой Отечественной войны шла жизнь на фронте и в тылу.
Всего будет представлено 5 тематических площадок. Они поделены на зоны — фронт и тыл. На каждой площадке посетителей встретят экскурсоводы и аниматоры в военной форме. Они проведут короткие экскурсии и расскажут об экспонатах.
Первая локация «Начало войны» расскажет о первых днях войны, обороне Брестской крепости и начале мобилизации.
На локации «Оружие Победы»: посетители увидят оружие, которым воевали солдаты Красной армии и какую форму носили.
О повседневной жизни на фронте и в тылу посетители узнают на площадке «Суровые будни».
Локация «Медицина в годы войны» посвящена работе медиков во время войны.
Финальная локация — «Победа!» расскажет о том, как встречали победу над фашизмом бойцы Красной армии в Берлине, и что происходило в это время в тыловых городах.
На выставке будут представлены тематические экспонаты — красноармеец с пулеметом Максим, оборудованная стрелковая позиция из патронных и снарядных ящиков, фотоколлаж разрушенной стены Брестской крепости, кабинет военного комиссара, стрелковое оружие и боевые награды РККА, полноразмерная инсталляция «Блиндаж» и многое другое.
На улице Баумана также будет работать фотозона с автомобилем «полуторка», запланированы и концертные выступления. Так, у памятника Шаляпину выступит школьный духовой оркестр и учащиеся школ. А на балконе гостиницы «Ногай» споют артисты Казанской филармонии и детские хоры. У памятника Казанскому коту выступят студенческие коллективы. На балконе дома № 50 по улице Баумана пройдет поэтический и музыкальный вечер, сообщает пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов.
Проект создан, чтобы помочь посетителям почувствовать атмосферу военного времени и напомнить о вкладе жителей Татарстана в Победу. Мероприятие поддержано Фондом президентских грантов.
Музей и все площадки будут работать с 14:00 до 18:00. Вход — свободный.