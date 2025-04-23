«В тылу ковали мы Победу»: 9 мая в центре Казани откроется интерактивный музей под открытым небом

На улице Баумана также будет работать фотозона с автомобилем «полуторка», запланированы и концертные выступления. Так, у памятника Шаляпину выступит школьный духовой оркестр и учащиеся школ. А на балконе гостиницы «Ногай» споют артисты Казанской филармонии и детские хоры. У памятника Казанскому коту выступят студенческие коллективы. На балконе дома № 50 по улице Баумана пройдет поэтический и музыкальный вечер, сообщает пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов.