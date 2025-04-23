МЧС: 870 детей были эвакуированы из-за пожара в школе в Полоцке

В Полоцке пожар произошел в одной из средних школ города. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Возгорание в здании школы № 6 в Полоцке произошло 23 апреля. Как выяснилось, пожар произошел в электрощитке.
— До прибытия подразделений МЧС возгорание ликвидировали с помощью огнетушителя работники школы, — прокомментировали в пресс-службе МЧС.
К счастью, возгорание не вышло за пределы электрощитка. Так как в школе сработала система оповещения о пожаре, эвакуация началось до приезда пожарных. Школу сами покинули 870 детей и 32 работника школы. Пострадавших нет.
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